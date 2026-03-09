Unfall zwischen Unter-Abtsteinach und Trösel
Die Landesstraße 3152 zwischen Unter-Abtsteinach und Trösel ist aktuell gesperrt.
Unter-Abtsteinach/Trösel. Auf der Landesstraße 3251 hat sich zwischen Unter-Abtsteinach und Trösel aktuell ein Unfall ereignet. Wie die Polizeistation Wald-Michelbach mitteilt, hat dieser eine technische Ursache. Weitere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei noch nicht machen. Da aber ein Sattelzug beteiligt sei, werde die Landesstraße für längere Zeit vollgesperrt sein.