Unterwegs mit der Igelhilfe Mumbachertal

„Igelhilfe Mumbachertal“ steht in großen Buchstaben am Briefkasten; in einem Einfamilienhaus im Mörlenbacher Ortsteil ist die Pflegestelle von Nicole Wanderlingh, die sagt: „Es war kein leichtes Jahr für Igel.“ Denn der Fortpflanzungsrhythmus der Tiere ist durcheinandergeraten; normalerweise kommen die Jungen im August zur Welt. In diesem Jahr kamen sie bereits im Juli, und viele Weibchen warfen noch ein zweites Mal Mitte/Ende September. Gerade für die Jüngsten sei das zu spät, erklärt die Tierschützerin: „Sie würden den Winterschlaf nicht überleben.“ Weshalb sie ihre Kapazitäten vergrößert hat, um möglichst viele kleine, kranke Igel zu retten.