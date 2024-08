Urlaub auf 25 Quadratmetern: Fürther Paar bringt Wohntrend auf den Campingplatz

Kurzurlaub auf dem Campingplatz und der Komfort eines Ferienhauses – das wollen Katy Feldmann und Michael Weber aus Fürth vereinen. Frei nach dem Motto „Raus aus der Großstadt, rein in die Natur“. Ihre bislang eher unkonventionelle Idee: Tiny Houses, also winzige, bauwagenähnliche Gebäude, mit gerade mal 25 Quadratmetern, zwar minimalistisch eingerichtet, aber mit voller Ausstattung. Und das fernab der Großstadt auf dem Campingplatz „Waldesruh“ auf der Wald-Michelbacher Seite der Trommer Idylle.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

„Wir wollen die Menschen aus Stress und Konsum rausholen, aus dem ,Ich muss, muss, muss‘. Damit sie sich auf das Wesentliche besinnen und entspannen können“, erklärt Feldmann. Die kleinen Gebäude stehen auf Rädern, ähnlich wie ein Bauwagen, haben aber eine feste Außenanlage mit Sitzecke und sind an Strom, Wasser und Abwasser angeschlossen. Von außen sind sie in erdigen Farben gehalten. Die Optik solle naturnah sein, damit sie in die Umgebung passen. Innen herrscht ein einladendes, minimalistisches Design in Weiß und hellem Holz. Das Interesse ist groß: „Wir wurden in den Ferien fast überrannt“, berichten die zwei. Eines der beiden Häuser ist im August bereits nahezu ausgebucht.

TinyPark auf der Tromm: eigentlich ein Schnellschuss

Eigentlich begann der „TinyPark Tromm“ mit Agi, ihrem Hund, erklären die beiden bei einem Besuch unserer Redaktion. Denn Urlaub mit einem Vierbeiner zu machen, ist gar nicht so einfach: Schicke Hotels scheiden aus. „Wir haben dann auf Campingplätzen übernachtet, in Baumhäusern und dann schließlich in einem Tiny-House-Dorf in Holland“, erklärt Weber. Das gefiel dem Paar so gut, dass sie sich ein solches Angebot auch in der Region wünschten. Feriendörfer mit den kleinen Wohneinheiten gebe es zwar in Bayern und in Norddeutschland – aber nicht im Odenwald. Und das, obwohl die Region sehr beliebt für Kurzurlaube ist. „Es gibt hier so viele gestresste Großstädter“, sagt Feldmann augenzwinkernd. „Wir wollen weitergeben, was uns gefällt.“

Als die beiden dann erfahren haben, dass es Tiny Houses „von der Stange“ gibt, unter anderem von dem Hersteller ihrer Wahl aus Feldmanns Geburtsland Polen, war die Entscheidung gefallen. „Ich war von Anfang an überzeugt von der Idee, Michael hat sich überzeugen lassen“, sagt Feldmann. Eigentlich ein Schnellschuss, denn wo das Häuschen denn stehen soll, das war erst der zweite Gedanke.

Foto: Philipp Reimer Minimalistisch, aber mit voller Ausstattung: Die Tiny Houses, hier das Haus Fichte, sind gerade mal rund 25 Quadratmeter groß.

Und dann begann die Odyssee“, erinnert sich Weber. Zunächst wollten die beiden das kleine Häuschen in ihren Garten stellen – diese Idee scheiterte allerdings am deutschen Baurecht. Das Modell würde die Auflagen als Wohnhaus nicht erfüllen. Am einfachsten war es deswegen, das Tiny House auf einem Campingplatz aufzubauen – dort zählt es nämlich wie ein Wohnwagen.

Lange war das Paar auf der Suche nach einem geeigneten Standort, unter anderem bewarben sie sich um den ehemaligen Sportplatz in Löhrbach. Aber alles scheiterte an, fehlendem Interesse, fehlenden Abwasseranschlüssen oder am Bürokratiedschungel.

Nur mit viel Herzlichkeit möglich

Der Campingplatz „Waldesruh“ auf der Tromm war die letzte Option in der unmittelbaren Region. Und dort haben die beiden „offene Türen eingerannt“, erklären sie. Die Familie Hornauer habe sie bei ihren Vorhaben immer unterstützt: „Gäbe es sie nicht, gäbe es uns nicht“, steht für das Paar fest. 2021 wurde das erste Haus, das heutige Haus „Fichte“, auf die Tromm geliefert – bis das „Grundstück“ aber fertig war, war es noch ein weiter Weg.

Schon bei der Anlieferung gab es Probleme: Denn der Anhänger war so tief gelegt, dass er auf dem Campingplatz gar nicht um die Kurve kam, ohne aufzusetzen. „Da kam uns die Herzlichkeit im Odenwald zu Hilfe“, erinnern sie sich. Über den Bekannten eines Bekannten konnte kurzerhand eine provisorische Straße entstehen, die genauso schnell wieder abgebaut wurde, wie sie entstanden war.





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Und auch als sie bei Leitungsarbeiten aus Versehen die Stromleitung aufgebuddelt hatten und auf dem ganzen Platz die Lichter ausgingen, war spontane und kompetente Hilfe ebenfalls nicht weit. Das sei das Tolle am Odenwald – die Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit der Menschen. Neben dem Vollzeitjob entstand so in „langen Mittagspausen“, an freien Tagen und in Eigenregie ein gemütliches Fleckchen mitten auf dem Campingplatz, auch dank tatkräftiger Unterstützung von Feldmanns Vater, der das handwerkliche Geschick ins TinyPark-Team brachte.

So richtig ins Rollen kam das Projekt erst in dieser Saison, nachdem Freunde und Familie fleißig „testgewohnt“ hatten. Inzwischen ist das zweite Haus „Eiche“ am auf dem Platz gelegenen Waldstück hinzugekommen. Bisher haben Feldmann und Weber nur positive Erfahrungen gemacht, von „Horrormietern“ keine Spur. Auch die Gäste seien begeistert gewesen. Geplant sind noch zwei weitere Häuser beim Waldstück, sodass irgendwann ein kleiner Park entsteht. „Wir wollen organisch wachsen“, erklärt das Paar.

Der TinyPark Tromm ist im Internet unter tinypark-tromm.de zu finden.