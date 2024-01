Rettungshubschrauber birgt Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in der Kreidacher Ortsdurchfahrt „nahe der Haarnadelkurve“ ist eine Person verletzt worden. Eine Autofahrerin kam unter noch ungeklärten Umständen am Dienstagmittag in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden LKW zusammen.