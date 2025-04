Verzögerung wegen EU-Förderung beim Umbau der Halle des TV Fürth

Fürth. Im September oder Oktober rechnen die Verantwortlichen des TV Fürth mit dem Baubeginn am neuen Dach der vereinseigenen Halle in der Schützengasse. Diese soll – in Kooperation mit der Gemeinde – zu einer Sport- und Versammlungsstätte mit einer Kapazität für bis zu 400 Personen ausgebaut werden. Ein Großprojekt, für das der Verein selbst inzwischen alle notwendigen Vorarbeiten abgeschlossen hat, wie Fritz Eisenhauer im Rahmen der Mitgliederversammlung am Montag sagte.