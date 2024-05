Viel los beim Pfingstmarkt-Umzug in Rimbach

Nein, es sieht nicht gut aus, als sich die Teilnehmer des Umzugs aufstellen: Aus grauen Wolken pladdert kontinuierlich der Regen. Trotzdem, sagt Willi Guthier, hätten sich die Besucher nicht abschrecken lassen. Bei seiner jährlichen Vor-Umzugs-Runde entlang der Strecke hat der Dienststellenleiter der Ordnungspolizei eine Menge Zaungäste ausgemacht, die auch schon Stühle und Tische bereitgestellt haben. Während die Feuerwehrkapelle Rimbach noch letzte Einsätze probt, erinnern sich Margit Eckstein vom Gemeindevorstand und Erster Beigeordneter Rolf Lempp an einen verregneten Zug in den Achtzigern: „Da ist das Wasser in der Kutsche immer von vorn nach hinten geschwappt.“

Radwege für Puschelschwänze

Ihr Ruf „Mehr Radwege für Puschelschwänze“ verklingt, und dann kündigen kräftige Bässe die „Nibelungen“ des Kerwevereins Rimbach und damit das Ende des Zugs an. Es ist ein Gesamtkunstwerk aus zwei Wagen, Werk eines ganzen Tüftler-Teams, das die Siegfriedsage zeigt, wie man sie vermutlich in keinem Buch findet. Der Held, Simon Hechler, nimmt ein Wannenbad mit rotem Wasser und versichert: „Es ist warm, aber ich habe da nicht reingebrunzt.“ Das ist beruhigend, und so bekommt er einen Segen von einem Priester, den die Sage so nicht kennt – den Drachen aber sehr wohl. Das Tier ist gewaltig und zieht alle Blicke auf sich. Knapp zwei Stunden nach Beginn des Umzugs kommt die Gruppe in bester Stimmung auf dem Marktplatz an – den der Hauch des Drachen in Trockeneisnebel hüllt.