Vom Großstadtbühnenprofi zum Visionär im Überwald - Interview mit Jürgen Flügge

Tromm. In seiner aktiven Zeit bei seiner Arbeit in großen Häusern in Braunschweig, Stuttgart und München durfte er sich guten Gewissens noch als Intendant bezeichnen: Jürgen Flügge. Seit geraumer Zeit, insbesondere als Hausherr und Chef des Hoftheaters Tromm, erachtet er sich eher als „Künstlerischer Leiter“. Darüber hinaus ist er Regisseur, Autor, aber auch Mitspieler. Im Jahr 1996 rief er im Rahmen des gleichnamigen Vereins das viertägige Kunst- und Kulturfestival Trommer Sommer ins Leben. Im Jahr 2002 wurde nach Umbau der Scheune und Anbau des prägenden Kubus das Hoftheater Tromm eröffnet. Im Jahr 2009 war er Mitbegründer der überaus erfolgreichen Theatergruppe Sommerspiele Überwald. Anlässlich der gerade beendeten Herbst/Winter-Spielzeit im Hoftheater unterhielt sich die OZ mit ihm.