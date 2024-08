Von Opern-Snacks bis zu den Pilzköpfen

Gerade erst hat sich für die kleinen Nachwuchs-Schauspieler im Rahmen der Ferienspiele der Theatervorhang gehoben, und nun dauert es nicht mehr lange, bis der Kulturverein Birkenau weitere kulturelle Veranstaltungen auf die Bühne bringt. Nach der Sommerpause, am 8. September, startet der Kulturverein in das zweite Halbjahr, das geprägt ist von Konzerten, Kabarett und ganz viel Kultigem. Und auch etwas Besonderes soll im September gefeiert werden, nämlich das 75-jährige Bestehen des Vereins, wie Renate Reinhard vom Geschäftsführungsteam des Kulturvereins sagt.

Ob Ferienspiele, Abende mit Musik, Literatur und Kabarett, oder Kurse zu Sprachen oder Tänzen: Der Kulturverein ist aus dem Birkenauer Veranstaltungskalender nicht wegzudenken und über die Grenzen der Odenwaldgemeinde hinaus beliebt, womit er sein Ziel Jahr für Jahr erfüllt, denn: „Unser Ziel ist es, ein möglichst abwechslungsreiches Programm nicht nur für Birkenauer, sondern für alle Interessierten im Weschnitztal und an der Bergstraße anzubieten“, wie Geschäftsführungsteammitglied Walter Große erklärt.

Mehr zum Kulturverein Der Kulturverein Birkenau wurde im Jahr 1949 als Verkehrs- und Verschönerungsverein gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der Verein immer mehr der Kultur angenähert. In den vergangenen Jahrzehnten wechselte der Verein mehrmals seinen Namen. Vom Verkehrs- und Verschönerungsverein im Gründungsjahr 1949 über Verkehrsverein und Kulturgemeinde (ab 1959) und Kultur- und Verkehrsverein (ab 1990) bis Kulturverein Birkenau, wie er seit dem Jahr 2006 heißt. Der Kulturverein zählt derzeit rund 400 Mitglieder. Weitere Informationen zum Verein und zum Programm gibt es unter www.kulturverein-birkenau.de

Es vergeht kaum ein Monat, in dem der Kulturverein keine Veranstaltung anbietet, hinzu kommen feste wöchentliche Termine. Als Hauptwirkungsstätte, die auch als Vereinslogo untrennbar mit dem Kulturverein verbunden ist, fungiert das Alte Rathaus in der Obergasse. Und auch im evangelischen Gemeindezentrum wird zu den Veranstaltungen eingeladen, die ein größeres Publikum ansprechen.

„Die Oper in der Westentasche“

In das zweite Halbjahr wird am 8. September um 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum gestartet, wenn das Caleidoscopio-Quartett „Die Oper in der Westentasche“ präsentiert. Gleichzeitig mit dem Eröffnungskonzert zum zweiten Halbjahr soll das 75-jährige Vereinsbestehen gefeiert werden.

Was erwartet die Besucher an diesem Abend? Das international zusammengesetzte Quartett spielt „große Werke aus der Welt der Oper in kleinem Format“, wie es in der Ankündigung heißt. Zu hören sind dann Ausschnitte aus Werken von Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“, Ludwig van Beethovens „Fidelio“ und Pietro Mascagnis „Intermezzo aus Cavalleria rusticana“.

International zusammengesetzt

Das Caleidoscopio-Quartett setzt sich zusammen aus Christine Rox, Gerardo Gramajo, Franz-Jürgen Dörsam und Martin Bärenz. Rox schloss ihr Violinstudium an der Musikhochschule Köln mit dem Konzertexamen ab und lebt in Heidelberg. Sie trat nicht nur in zahlreichen europäischen Ländern auf, sondern auch in den USA und Asien. Gramajo (Viola und Violine) wurde in Uruguay geboren, studierte an der Universität Montevideo, in Köln und Detmold. Neben seiner Orchestertätigkeit hat er zahlreiche Kammerkonzerte in Uruguay, Argentinien, Deutschland, Portugal und Spanien gespielt und lebt zurzeit in Gelsenkirchen.

Ausblick auf das Jahr 2025 Die Organisatoren des Kulturvereins Birkenau blicken bereits auf das kommende Jahr 2025, das sich ebenso abwechslungsreich gestalten wird wie das kulturelle Jahr 2024. So befinden sich bereits folgende Veranstaltungen in der konkreten Planung: Unter anderem wird Gemeindearchivar Günter Körner über „Hexen und Zauberer“ referieren. Mit „Mi Tango Misterioso“ wird das Duo Born in Birkenau zu Gast sein und Arwed und Susanne Hesse planen eine Filmvorführung zu Syrien. Zu einem Kabarettabend auf der Birkenauer Bühne werden die Spitzklicker einladen. Autorin Lilo Beil wird eine Lesung in Birkenau anbieten. Außerdem sind ein Abend mit Chansonnier Marcel Adam, eine kulturhistorische Rückschau auf die 20er-Jahre sowie abermals eine Buchvorstellung durch den örtlichen Buchladen vorgesehen.

Dörsam studierte Musik in Hannover und Mannheim. Er arbeitete unter anderem als Solofagottist im Orchester Metropolitana in Lissabon und heute als freiberuflicher Musiker, Arrangeur und Komponist hauptsächlich in Deutschland und Portugal. Bärenz, Cellist, Komponist und Kontrabassist, lebt in Heidelberg und spielt regelmäßig in verschiedenen Orchestern und kammermusikalischen Formationen. Außerdem ist er als Gastmusiker in Produktionen des Theaters Heidelberg beschäftigt. Karten gibt es unter www.kulturverein-birkenau.de, Restkarten dann an der Abendkasse.

„Klima: Gestern – Heute – Morgen“

Am 27. September wird Werner Helmke um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum einen Vortrag mit Lichtbildern zum Thema „Unser Klima: Gestern – Heute – Morgen“ halten. Helmke möchte in seinem Vortrag die Entwicklung der Klimaveränderungen aufzeigen: Vom Tyrannosaurus Rex geht es zum Heute. Auch ein Blick in die ungewisse Zukunft wird gewagt.

Das Klima des Planeten lasse sich rekonstruieren, vor allem auch die Phase, seitdem der Mensch massiv das Klima beeinflusst, indem er dafür sorgt, dass sich CO 2 in der Atmosphäre anreichert. „Die industrielle Entwicklung ist also ein Klimathema, und das bis heute. Tastend wird man versuchen herauszufinden, wie die Klimazukunft aussehen mag“, heißt es in der Ankündigung. Karten gibt es an der Abendkasse.

Foto: Philipp Reimer Photography Mit „Kumm, geh fort!“ sind Franz Kain und Manfred Maser am 19. Oktober auf Einladung des Kulturvereins in Birkenau zu Gast.

Kabarett „Kumm, geh fort!“

Franz Kain und Manfred Maser sind mit ihrem gemeinsamen Programm „Kumm, geh fort!“ am 19. Oktober um 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum zu Gast. Was dem Auswärtigen als widersprüchliche Aufforderung erscheinen mag, ist im Kurpfälzischen ein gängiger Ausdruck. Schon im Titel des neuen Kabarett-Programms der beiden wird somit eines deutlich: So ganz harmonisch wird der gemeinsame Abend nicht verlaufen, wie es in der Ankündigung heißt, aber sehr unterhaltend. Karten gibt es unter www.kulturverein-birkenau.de

Ein Stück Musikgeschichte

Am 2. November dreht sich beim Kulturverein alles um „The Beatles“. Um 19 Uhr wird im evangelischen Gemeindezentrum zu dem Abend „Hello – Goodbye. Die Beatles“ mit Werner Köhler eingeladen. Er referiert über Leben, Musik und das Geheimnis des Erfolgs von „The Beatles“. Köhler ist einer der profundesten Beatles-Kenner Deutschlands. Er hat Paul McCartney aus der Nähe erlebt und viele Weggefährten der Band persönlich kennengelernt, heißt es in der Ankündigung.

An diesem Abend wird Köhler, der viele Jahre beim SWR-Hörfunk gearbeitet hat, Einblicke in die ungewöhnliche Arbeitsweise und das Innenleben der Band geben. Er erzählt kurzweilig und mit viel Musik wie aus vier Liverpooler Jungs eine Weltsensation wurde und welches Geheimnis hinter der immensen Kreativität und dem märchenhaften Erfolg der vier Musiker liegt. Als Reiseleiter führte Köhler regelmäßig „The Beatles“-Fans zu den Schauplätzen der Bandgeschichte in London und Liverpool. Karten gibt es im Netz unter www.kulturverein-birkenau.de

Ein Abend voller Bücher

Am 22. November heißt es um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum wieder „Bücher, Bücher, Bücher“, wenn Andrea Ohlig mit dem Team aus dem Buchladen Birkenau Leseempfehlungen präsentiert. Musikalisch wird der Abend durch Felix Schütze an der Posaune begleitet. „Um die langen Abende in der dunklen Jahreszeit zu versüßen, braucht es einfach gute Bücher“, wird Ohlig, Inhaberin des Birkenauer Buchladens, in der Ankündigung zitiert. Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort in „Der Buchladen“, Hauptstraße 87, Birkenau. Am 14. Dezember wird zu einem weihnachtlichen Konzert mit „Herbys World“ im evangelischen Gemeindezentrum eingeladen.