Birkenau. Den argentinischen Tango mal ganz anders kennenlernen, nämlich als Konzert, einen Einblick in Syrien im Jahr 2010, kurz vor dem Ausbruch der Unruhen, erhalten oder einen unterhaltsamen Abend mit der Kabarett-Kultgruppe „Die Spitzklicker“ erleben – das und vieles mehr steht für das Programm des ersten Halbjahres beim Kulturverein Birkenau bereits fest. Dieser, der im vergangenen Jahr sein 75-jähriges Bestehen gefeiert hat, knüpft damit an seine bewährte, bunte Mischung des Programms an. Und auch an die jungen Birkenauer ist gedacht, wenn es einmal mehr auf die Bretter, die die Welt bedeuten, gehen soll.