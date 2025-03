Von Songtext über Video bis Auftritt: Birkenauer Musikprojekt sucht Mitstreiter

Birkenau. Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen und bereit für die nächste Mission, so kommt der kleine Superheld in blauem Anzug und rotem Cape daher. Seine Brust ziert ein besonderes Emblem, ein „D!“. Es steht für das „Doch“ in dem Satz „Doch, ich kann das!“. Diese mutmachende Aussage und der kleine Superheld gehören zu einer neuen großen Idee, deren Umsetzung sich der Verein Wir DABEI! für das Jahr 2025 auf die Fahne geschrieben hat: Das inklusive Musikprojekt mit dem Titel „Doch, ich kann das!“ und dem kleinen Helden als Logo. Bei diesem Projekt sind junge Menschen mit und ohne Behinderung eingeladen, mitzumachen und kreativ zu werden.