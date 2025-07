Foto: Philipp Reimer Fotografie

Im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren des „Überwälder Gassenmarkts“ erstmals einen Flohmarkt in das Veranstaltungskonzept integriert. Dieses Angebot wird es am 14. September erneut geben. Wichtig: Neu- und Handelsware sind ausgeschlossen, ebenso die Teilnahme gewerblicher Anbieter am Flohmarkt.