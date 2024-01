Was das Überwald-Gymnasium zu bieten hat

„Das Überwald-Gymnasium von A bis Z erleben“ – hierzu lud der stellvertretende Schulleiter Ekkehard Müller am Samstagmorgen die zahlreichen Besucher im Rahmen seiner Begrüßungsansprache zum „Tag der offenen Tür“ ein. Der Morgen startete mit zwei Gesangsvorträgen der Klasse sieben unter der Leitung von Stefan Römer mit Michael Teichert am Klavier. Mit diesen beiden Titeln stellten die Schüler eindrucksvoll den Schwerpunkt Musik am Überwald-Gymnasium (ÜWG) vor.

Müller selbst fungierte im Eingangsbereich als „Empfangschef“ und gab den Besuchern Hilfestellungen bei den Einblicken in die einzelnen Fächer, Fachschaften, Angebote, Schwerpunkte und den Räumlichkeiten. Diese konnten bei Schulführungen, Präsentationen und Mitmach-Angeboten erkundet werden.

„Eine Dose will hoch hinaus“

Einen besonderen Höhepunkt konnte Dr. Ulla Hauptmann mit ihrem Team präsentieren. Als „Can-X“-Team nimmt das ÜWG in diesem Jahr am CanSat-Wettbewerb teil. Unter dem Motto „Eine Dose will hoch hinaus“ müssen die Schüler einen Minisatelliten in der Größe einer Cola-Dose bauen. Dieser Satellit wird im März in Bremen einer Jury von Luft- und Raumfahrtexperten präsentiert und mit einer Modellrakete mehrere hundert Meter in die Luft geschossen.

Dem siegreichen Team winkt ein Besuch am europäischen Weltraumforschungs- und Technologiezentrum in Noordwijk (Niederlande). In eingehenden Gesprächen erfuhren die Besucher von den Teammitgliedern vieles über die Konstruktion, den Bau, die einzelnen Phasen und die Herausforderungen in diesem sehr interessanten und für die Schule sehr wichtigen Projekt.

Aber auch die anderen Facetten des Informatik-Unterrichts wie die „Einführung in die digitale Welte“, „Merge Cube“ oder „CoSpaces“ konnten bewundert werden. Hierbei wird der Fachbereich vom Förderverein des ÜWG und der Dietmar-Hopp-Stiftung unterstützt.

Schwerpunktfach Musik

Für das Schwerpunktfach Musik zeigte Sebastian Schertel eindrucksvoll auf, wie schnell die Schüler erste Stücke auf einem Blasinstrument erlernen. Nach der Findungsphase für das zum jeweiligen Schüler passende Instrument ertönt schon nach dreimonatigem Üben „Alle meine Entchen“. Neben Blech- und Holzblasinstrumenten ist auch der Gesang ein wichtiger und geförderter Bestandteil des Musikunterrichts.

Aber nicht nur die Musik, auch die Kunst hat einen hohen Stellenwert am ÜWG, was mit zahlreichen Ausstellungen belegt wurde. In den naturwissenschaftlichen Fachbereichen konnten die Besucher faszinierende Versuche bewundern und zum Teil selbst ausprobieren. Im Physik-Saal wurde die Entstehung eines Regenbogens und die Lichtbrechung im Wasser gezeigt.

Spannende Versuche

Die Schüler des Chemieunterrichts brachten die Zuschauer mit dem Ampel-Versuch, dem brennenden Geldschein oder dem Getränke mixen zum Staunen. Im Biologiesaal konnten besonders die kleinen Besucher die Miniwelt unter einem Mikroskop bewundern. Im Bereich Mathematik erfuhren Interessenten vieles über neue Unterrichtsmethoden wie das Arbeiten mit der digitalen Tafel oder der Dokumentenkamera. Aber auch die Förderung des logischen und räumlichen Denkens und das „Einmaleins“ kommen nicht zu kurz.

Infopunkte

An mehreren Infopunkten konnten sich die Besucher einen Überblick über das Gymnasium verschaffen. Neben dem „Erleben des Schulalltags“ gab es besondere Highlights wie Trainingseinheiten derTurnfördergruppe in der Sporthalle zum Zuschauen und Mitmachen. Mit Spielen, Fotostationen und Zaubersprüchen von Harry Potter konnten sich die Besucher über das Sprachenangebot in Englisch, Französisch, Spanisch und Latein informieren.

Einen hohen Stellwert im Angebot des ÜWG haben auch die Arbeitsgemeinschaften (AG). So können die Schüler Technik, Theater, Schach, Chillen oder IT auswählen. Alle diese Arbeitsgemeinschaften zeigten ihre Ergebnisse an diesem Vormittag.

Gerichtsverhandlung aufgeführt

Politische und wirtschaftliche Bildung, Erdkunde und Geschichte, aber auch der Naturschutz mit einer eigenen Naturklasse bilden einen Eckpfeiler der schulischen Bild am Überwald-Gymnasium. Im Fach politische Bildung wurde eine Gerichtsverhandlung mit den verschiedenen Rollen vorgeführt. Das Förderprogramm für die Unterstufe und das GTA (Ganztagsangebot) wurden zudem den Besuchern näher vorgestellt. Gesundheitlichen Beistand leisten die Schulsanitäter in Notfällen und Streitschlichter helfen den Lehrern bei besonderen Vorkommnissen.

Auch das Medien- und Informationszentrum (MIZ) hatte seine Tore geöffnet und präsentierte die neueste Errungenschaft: die Metropolcard. In der Cafeteria war für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen und einem Buffet ausreichend gesorgt.

Müller konnte über den Tag hinweg rund 500 Besucher begrüßen und schloss den erfolgreichen Tag der offenen Tür am Überwald-Gymnasium mit einem sehr positiven Fazit und dem Wunsch nach vielen neuen Schülern.