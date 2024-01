Überwald-Gymnasium geht mit dem "Can-X-Team" an den Start

Die Freude am Überwald-Gymnasium (ÜWG) in Wald-Michelbach war groß, als die Nachricht eintraf, dass das Team „Can-X“ als eines von zehn Mannschaften aus Deutschland für die Teilnahme am diesjährigen CanSat-Wettbewerb ausgewählt wurde. Das Team besteht aus Irem Özer, Lars Haidinger, Luis Langer und John Scheidt, allesamt Schüler der Oberstufe des Überwald-Gymnasiums.