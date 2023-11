Vorlesewettbewerb am Überwald-Gymnasium: Spannend bis zur letzten Zeile

Wald-Michelbacher Schüler haben viele Ideen für die Erde 2050

Was können wir konkret tun, um unsere Erde auch in Jahrzehnten lebenswert zu erhalten? Über diese spannende Frage diskutierten Schüler am Überwald-Gymnasium in Wald-Michelbach mit Experten vom Verein „Die Multivision“. Ein wichtiges Thema: der sofortige und komplette Umstieg auf erneuerbare Energien.