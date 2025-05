Wald-Michelbach. Eine spontane Idee an der Kerwe 2024, gereift über den Jahreswechsel und ab Anfang 2025 mit viel Leidenschaft in die Tat umgesetzt: So entstand das Konzept für das erste Schimmelderock-Open-Air im Wald-Michelbacher Ortsteil Ober-Schönmattenwag, das am Samstag, 26. Juli, stattfinden soll.