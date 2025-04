Wald-Michelbach: Nächster Schritt zum Wertstoffhof

Wald-Michelbach. Der neue Wertstoffhof in Wald-Michelbach nimmt die nächste Hürde im Planverfahren. Im Zuge des Beitritts zum ZAKB im Jahr 2023 soll auch ein neuer Wertstoffhof auf Wald-Michelbacher Gemarkung entstehen. Die Gemeindeverwaltung sieht dafür ein Grundstück in Aschbach am nördlichen Ortsausgang in Richtung Heckenmühle vor.