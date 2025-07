Stadtwerke

Wasser muss am Mittwoch in Teilen von Gorxheimertal abgestellt werden

Trinkwasserversorgung muss am 2. Juli, einem der heißesten Tage der Woche, in Teilen Gorxheimertals vorübergehend unterbrochen werden. Was die betroffenen Haushalte im Vorfeld beachten sollten.