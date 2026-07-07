Birkenau

Wasserrohrbruch in Birkenau: Diese Haushalte sind betroffen

Die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs sind vor Ort und arbeiten bereits an einer Lösung

In der Birkenauer Hauptstraße ist es zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Was die Gemeinde unternimmt. Foto: Stefan Jünger
In der Birkenauer Hauptstraße ist es zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Was die Gemeinde unternimmt.
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