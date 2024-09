Wer in Messie-Häusern aufräumt 

Claudio und Toni streifen ihre Schutzanzüge über, kontrollieren noch einmal ihr Equipment: Putzmittel, Lappen, Bürsten, Desinfektionsmittel, Wassersauger, Einscheibenmaschine – alles liegt im Bus parat. Chef Heiko Hebling hat seine beiden Mitarbeiter heute für die Entrümpelung einer Messie-Wohnung eingeteilt. Seit einem Jahr übernimmt das Gebäudereinigungsunternehmen HSS in Rimbach auch solche Putzaufträge, die manche Mitarbeiter schon mal an den Rand des Erträglichen führen. „Wir sprechen von Wohnungen, in denen sich der Müll von mehreren Monaten bis zur Decke stapelt, Millionen von Fliegen herumsurren, ganz zu schweigen von Mäusen und Ratten“, erklärt Firmeninhaber Heiko Hebling.