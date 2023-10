Wohnungen dringend gesucht

Die Ukraine-Hilfe Birkenau hilft seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres, wo immer Hilfe erforderlich ist. Die Helfer organisieren unter anderem fehlende Möbel, Elektrogeräte, Geschirr, Haushaltsgegenstände und auch Wohnungen und verrichten gemeinsam mit den ukrainischen Flüchtlingen vielfältige Behördengänge. Auch bei der Arbeitssuche stehen die Initiatoren der Ukraine-Hilfe helfend zur Seite und begleiten die Arbeitssuchenden bei Vorstellungsgesprächen. „Vieles geschieht im Stillen – fast jeden Tag“, schreibt die Ukraine-Hilfe Birkenau, die über die vergangenen Wochen berichtet und um weitere Unterstützung bittet – gerade im Bereich der Wohnungssuche.

Derzeit drei Sprachkurse

Von der Ukraine-Hilfe Birkenau werden derzeit drei Sprachkurse angeboten, die fleißig wahrgenommen werden. Die deutsche Sprache zu erlernen, sei sehr wichtig für die Kinder in der Schule und für die Erwachsenen für eine funktionierende Integration. Sicher würden einige der Flüchtlinge wegen der zerstörten Heimat nicht so schnell in die Ukraine zurückkehren können und manche würden wohl auch für immer hierbleiben. „So war es eine große Freude zu erleben, wie zwei ukrainische Mädchen aus Reisen in der Grundschule Nieder-Liebersbach spontan bereit waren, einer neu angekommenen Familie und der Schulleitung mit ihren hier erworbenen fast perfekten Sprachkenntnissen beim ersten Gespräch zur Einschulung als Übersetzer zu helfen“, wird Hans Heckmann in der Mitteilung der Ukraine-Hilfe zitiert.

Soziale Gemeinschaft fördern

Gerade durch die Sprachkurse sei es gelungen, auch eine soziale Gemeinschaft und ein Zusammengehörigkeitsgefühl fern der Heimat unter den Flüchtlingen zu schaffen. Bei vielen sei die Sehnsucht nach ihrem Heimatland sehr zu spüren. Vor allem die Trennung vom Ehemann, Vater und anderen Familienangehörigen führe immer wieder zu traurigen Stimmungen. So treffen sich die Teilnehmer stets donnerstags und freitags, um die deutsche Sprache zu lernen und die Gemeinschaft und den Gedankenaustausch zu pflegen.

Ukraine-Hilfe Birkenau Wer die Ukraine-Hilfe Birkenau mit Wohnungsangeboten oder Sachspenden unterstützen möchte, kann sich wenden an: Hans Heckmann, Am Schlosspark 35, Birkenau, Telefon 06201/ 33174, E-Mail-Adresse info@hansheckmann-weinheim.de oder

Jochen Kruse, Tiefenklinger Weg 4, Birkenau, Telefon 06201/33841, E-Mail-Adresse jochen.kruse@presse-partner.com Geldspenden können eingezahlt werden auf:

Spendenkonto Ukraine der katholischen Kirchengemeinde Birkenau IBAN DE15 5095 1469 005 0664 03; BIC HELADEF1HEP. Spendenquittungen werden ausgestellt.



Schön wäre es, wenn noch mehr Arbeitsangebote vermittelt werden könnten. Es gehe dabei im Wesentlichen um Halbtagsjobs, da in der Regel Frauen arbeitssuchend sind, deren Kinder vormittags in der Schule betreut sind. Leider bestehe in diesen Fällen noch das Problem der ausreichenden Sprachkenntnisse. Aber der Arbeitswille sei grundsätzlich stark vorhanden und der Wille, Deutsch zu lernen, stehe deutlich im Vordergrund. „In einigen Fällen konnten erfolgreich Arbeitsplätze für Männer und Frauen auch hier in Birkenau vermittelt werden. Eine Ukrainerin hilft, dank der Vermittlung der Ukraine-Hilfe, inzwischen mit ihren recht guten Sprachkenntnissen als Übersetzerin bei der Gemeindeverwaltung“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Wohnung und Fahrräder

Die Ukraine-Hilfe sucht auch weiter ganz dringend Wohnungen. So wird aktuell für eine vierköpfige Familie – Vater und Mutter mit zwei Kindern – passender Wohnraum gesucht oder für eine Familie mit drei Personen – Vater und Mutter mit einem Kind – im Zuge der Familienzusammenführung hier in Birkenau.

Dringend benötigt werden auch Fahrräder. Gerade für die 13 neu angekommenen ukrainischen Flüchtlinge wäre es zum Beispiel für den Weg zum Einkaufen oder sonstigen Besorgungen sehr hilfreich, die notwendigen Wege mit den Rad erledigen zu können. Wer ein Fahrrad zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich an die Ukraine-Hilfe zu wenden.

Dank an Spender und Sprachlehrer

Herzlich bedanken sich die Verantwortlichen der Ukraine-Hilfe für die großzügigen Geldspenden, mit denen die Sprachkurse seit Mai 2022 finanziert werden können. Außerdem konnten im vergangenen Winter insgesamt sechs Stromgeneratoren in die Ukraine geliefert werden, um den geschundenen Menschen dort über den Winter zu helfen. Ein weiterer Dank gilt der katholischen Kirchengemeinde für die kostenfreie Zurverfügungstellung der Räume im Pfarrheim und für die Einrichtung des Spendenkontos. „Ein besonderer Dank gilt den Mitbürgern für die vielfältigen Spenden an Möbeln und Haushaltsgegenständen, für die sich die Ukrainer sehr dankbar erweisen“, schreiben die Organisatoren weiter. Die angebotenen Möbel werden regelmäßig mit Bild in einer WhatsApp-Gruppe vorgestellt und an Hand der Nachfrage die anschließende Verteilung organisiert.