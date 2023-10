Wettbewerb für ungewöhnliche Photovoltaik-Lösungen läuft noch

Insbesondere für eine erfolgreiche Energiewende ist die Nutzung von Photovoltaik-Strom (PV) essenziell. „Viele Bürger leisten hierzu ihren persönlichen Beitrag“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Bergstraße. Hierbei unterstütze der Kreis seit einigen Monaten auch in Form einer Förderung und finanziere derzeit die Schulung weiterer ehrenamtlicher Bürgersolarberater.

Außerdem schrieb das Klimaschutzmanagement des Kreises Bergstraße in diesem Jahr erstmals den Innovationswettbewerb PV-Pioneers-Plus aus. Es werden bereits umgesetzte „innovative Energielösung in Verbindung mit einer PV-Stromerzeugung“, die „aus dem üblichen Rahmen“ fallen, gesucht: zum Beispiel Lösungen für denkmalgeschützte Objekte, integrierte Stromspeicher, neuartige Solarsysteme zur Integration in Gebäudefassaden oder Dächern sowie besonders effiziente Systeme und Methoden in Verbindung zu PV.