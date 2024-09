Wie der Rimbacher Wolfgang Lehmann das russische Gulag überlebte

Im Mai 1950 kehrte Wolfgang Lehmann nach fünf Weihnachten hinter dem Stacheldraht sowjetischer Lager nach Hause zurück. Da war er gerade einmal 21 Jahre alt. Es waren fünf Jahre, in denen der Heranwachsende Unvorstellbares erlebt und durchlitten hat. Er kehrte nach Hause zurück, „ohne Ausbildung, ohne Schulabschluss, ohne Vater, den ich damals besonders gebraucht hätte. Aber ich habe versucht, das Leben zu gestalten und hatte einen unglaublichen Drang, die verlorenen Jahre aufzuholen. Erst später habe ich festgestellt: Es gibt keine verlorenen Jahre. Es kommt darauf an, was man aus dieser Zeit macht.“