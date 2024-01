Als Teenager in den Händen von Stalins Folterknechten

„Niemand hat gesungen. Es war eine einzige, dumpfe Dunkelheit, wie Blei.“ Wenn sich Wolfgang Lehmann an Weihnachten 1945 erinnert, tut das weh. Er war damals 16 Jahre alt und verbrachte Heiligabend an einem der schlimmsten Orte, die es gab, dem sowjetischen Internierungslager Ketschendorf. „O du fröhliche“ zu singen, das wäre wie Hohn gewesen, sagt der heute 94-Jährige. Im Gespräch mit der OZ geht er den Weg noch einmal, der ihn in die Gefangenschaft führte – einen schweren Weg voller Unrecht, Grausamkeit und Folter.