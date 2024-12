Wohnungseinbrecher packen 78-Jährige am Arm und halten ihr den Mund zu 

Am Donnerstagabend, gegen 17 Uhr, trafen zwei Einbrecher auf eine 78 Jahre alte Bewohnerin eines Lorscher Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße. Die Kriminellen suchten zwei Wohnungen in dem Haus heim und trafen am zweiten Tatort auf die Frau. Einer der Kriminellen hielt der Seniorin den Mund zu und hielt die Frau am Arm fest, während sein Mittäter die Wohnung durchsuchte. Die Kriminellen flohen anschließend mit der Geldbörse der Frau sowie dem in der ersten Wohnung erbeuteten Geld vom Tatort.