Zwei neue Kindergartengruppen stehen in Abtsteinach den Startlöchern

Es tut sich einiges im Kindergartenbereich, informierte Bürgermeisterin Angelika Beckenbach die Gemeindevertretung in deren vergangener Sitzung. Zur Verbesserung der Betreuungssituation der Kindergartenkinder wird in gemeindlicher Trägerschaft zum 15. Januar eine weitere eingruppige Einrichtung speziell für die Vorschulkinder in den Betreuungsräumen der Grundschule eröffnet.