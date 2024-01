Vorschulkinder in der Grundschule: Wenn alle an einem Strang ziehen

Es gibt tatsächlich Lösungen, die ohne langwierigen Genehmigungsprozess umgesetzt werden können. Der Gemeinde Abtsteinach ist dieses Kunststück bei einem Anliegen gelungen, das bundesweit als dringlich erkannt wird, denn Städte und Gemeinden spüren den Fachkräftemangel besonders deutlich. Es geht um die pädagogische Betreuung und Förderung von Kindern im Vorschulalter. Für die Vorschulkinder des Katholischen Kindergartens Abtsteinach steht ab Montag in der Interims-Grundschule in Ober-Abtsteinach offiziell ein Raum und vor allem ein Team von Fachkräften zur Verfügung.

„Bestmögliche Lösung“

Beckenbach zeigte sich zudem positiv überrascht vom zügigen Genehmigungsprozess: „Alle haben an einem Strang gezogen“, bekräftigt sie. Von der Bieterkonferenz bis zur Besichtigung der Räume durch das Jugendamt habe es eine wohlwollende Zusammenarbeit der zuständigen Ämter gegeben. „Das Ganze lief ohne großen bürokratischen Aufwand ab.“ Auch der Träger der Steinachtal-Grundschule, die GaBiBe, habe dem Antrag rasch zugestimmt. „Wir als Gemeinde sind unendlich dankbar, dass das so schnell geklappt hat“, hebt Beckenbach die Zusammenarbeit hervor. Auch Grundschulleiterin Annette Reinhardt war von Anfang an von der Idee überzeugt. Geplant ist auch gleich ein „Patenschaftsfrühstück“, damit sich Kindergarten- und Grundschulkinder besser kennenlernen. Das dient der schnelleren Eingewöhnung.