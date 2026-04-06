Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbund

80 Kinder, ein Mega-Musical in Weinheim!

Das Schul-Musical „Ariella“ der Unterstufen-AG bringt das Publikum zum Staunen – und zum Mitfühlen.

Die Unterstufen-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbundes inszenierte das Märchen um die Meerjungfrau Ariella als schillerndes Gesamtkunstwerk. Foto: DBS
Die Unterstufen-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbundes inszenierte das Märchen um die Meerjungfrau Ariella als schillerndes Gesamtkunstwerk.
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