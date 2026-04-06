Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbund 80 Kinder, ein Mega-Musical in Weinheim! Das Schul-Musical „Ariella“ der Unterstufen-AG bringt das Publikum zum Staunen – und zum Mitfühlen. 07.04.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: DBS Die Unterstufen-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbundes inszenierte das Märchen um die Meerjungfrau Ariella als schillerndes Gesamtkunstwerk. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: