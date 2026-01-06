Vandlismus Kreisverkehr auf dem Rasen der Weinheimer Dietrich-Bonhoeffer-Schule „Spaßvögel“ am Steuer: Schäden durch Autospuren auf dem Bolzplatz hinter der DBS. von Iris Kleefoot 07.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: privat Bei der „Spaßfahrt“ auf dem Rasenplatz hinter der DBS wurde erheblicher Schaden angerichtet. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Berufsorientierung Weinheimer Dietrich-Bonhoeffer-Schule erhält zum dritten Mal BoriS-Siegel Mit durchdachten Maßnahmen begleitet die Dietrich-Bonhoeffer-Schule Jugendliche auf ihrem Weg ins Berufsleben – und erhält dafür erneut ein Qualitätssiegel. 01.08.2025 Einweihung im Sommer geplant Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Weinheim: Sporthallen-Sanierung auf der Zielgeraden Bald soll die frischsanierte Schulturnhalle endlich wieder ihrer Bestimmung übergeben werden. Wenn alles nach Plan läuft, könnte es direkt nach den Sommerferien so weit sein. 01.04.2025 Tischtennis Dietrich-Bonhoeffer-Schule Landessieger Schulteam des DBS-Gymnasiums rückt für verhindertes Heisenberg-Gymnasium nach und gewinnt Schulwettbewerb in Freiburg 03.04.2024 Weinheim Oberbürgermeister spricht Machtwort: DBS-Leiterin soll Schule verlassen Die Querelen in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule lassen auch an der Rathausspitze den Geduldsfaden reißen. Nun fordert Oberbürgermeister Manuel Just die umstrittene Schulleiterin auf, ihren Hut zu nehmen. 24.11.2023 Weinheim Digitale Schule: Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium erneut ausgezeichnet Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBS) und die Hans-Freudenberg-Schule (HFS) sind zwei Schulen, die sich durch ihre fortschrittliche Digitalisierung auszeichnen. Aber wieso eigentlich? 25.10.2023