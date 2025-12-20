90 Geschenke für Weinheimer Pilgerhaus: WNOZ-Leser erfüllen Kinderwünsche

Weinheim. Aufgeregte Kinder stehen um den Tisch voller Geschenke und suchen neugierig nach ihrem Namen auf den Zetteln. Währenddessen werden immer mehr weihnachtlich eingepackte Päckchen hereingebracht. Das Pilgerhaus Weinheim kann die Bescherung auch in diesem Jahr ein paar Tage vor Heiligabend feiern. Denn: Bei der WNOZ-Wunschbaumaktion erfüllten Leser, Abonnenten, Kartenshop-Kunden und WNOZ-Mitarbeiter die Wünsche der Kinder.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Jeder Wunsch wurde erfüllt

Diese hatten zuvor die Möglichkeit, schriftlich ihre Geschenkideen bis zu 30 Euro an dem Baum befestigen zu lassen. „Der Tannenbaum sieht in unserem Kartenshop nicht nur schön aus – er dient einem guten Zweck und kann junge Menschen glücklich machen“, erklärt Nicolas Diesbach, Geschäftsführer der DiesbachMedien. Er habe die Spendenbereitschaft der Leser selbst beobachten können. „Es ging ziemlich schnell, bis die ersten Sterne weg waren“, freut er sich. Die Wünsche mussten sogar zweimal nachgeholt werden – so konnten mehr Kinder beschenkt werden als gedacht. Wo es im vergangenen Jahr 75 Geschenke waren, sind es dieses Mal 90 Stück. „Und jeder einzelne Wunsch wurde wieder zu uns zurückgebracht“, erklärt Deborah Schöpe aus dem Marketing der DiesbachMedien, die die Aktion gemeinsam mit ihrem Team betreut hat. „Es ist in diesem Jahr super gelaufen“, fügt sie hinzu.

Im Vergleich zu dem vergangenen Jahr haben sich die Wünsche verändert, sind weniger technisch gewesen. Puppen, Gesellschaftsspiele, Fußballtore – die Ideen der Kinder waren wieder kreativer. „Es waren auch witzige Geschenke dabei, wie eine Zuckerwattemaschine oder Waldspielzeug“, ergänzt Diesbach. Am Dienstag wurden die Geschenke an das Pilgerhaus übergeben – sie gehen an Kinder in verschiedenen Tagesgruppen.

Dominique Wrona, die Teamleitung einer Gruppe, berichtet: „Die Kinder sind schon seit Tagen nervös und können kaum erwarten, bis die Bescherung stattfindet.“ Manche konnten sich schon nach der Übergabe ihr Geschenk schnappen – sofern sie es in dem großen Haufen gefunden haben. Andere erhalten die Geschenke bei der gemeinsamen Bescherung am Freitag oder klassisch an Heiligabend.