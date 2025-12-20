Bild
Wunschbaumaktion

90 Geschenke für Weinheimer Pilgerhaus: WNOZ-Leser erfüllen Kinderwünsche

Dank der Spendenbereitschaft der WNOZ-Leser konnten im Rahmen der Wunschbaumaktion dieses Jahr 90 Weihnachtswünsche erfüllt werden.

Bei der WNOZ-Wunschbaumaktion wurden in diesem Jahr 90 Weihnachtswünsche erfüllt – ermöglicht durch die große Spendenbereitschaft unserer Leser. Bei der Geschenkübergabe freuten sich (von links) Marija, Dominique Wrona, Nicolas Diesbach, Deborah Schöpe, Simon, Carla Sander, Steven, Uwe Gerbich-Demmer und Leonie Kohn. Foto: Thomas Rittelmann
Bei der WNOZ-Wunschbaumaktion wurden in diesem Jahr 90 Weihnachtswünsche erfüllt – ermöglicht durch die große Spendenbereitschaft unserer Leser. Bei der Geschenkübergabe freuten sich (von links) Marija, Dominique Wrona, Nicolas Diesbach, Deborah Schöpe, Simon, Carla Sander, Steven, Uwe Gerbich-Demmer und Leonie Kohn.

Weinheim. Aufgeregte Kinder stehen um den Tisch voller Geschenke und suchen neugierig nach ihrem Namen auf den Zetteln. Währenddessen werden immer mehr weihnachtlich eingepackte Päckchen hereingebracht. Das Pilgerhaus Weinheim kann die Bescherung auch in diesem Jahr ein paar Tage vor Heiligabend feiern. Denn: Bei der WNOZ-Wunschbaumaktion erfüllten Leser, Abonnenten, Kartenshop-Kunden und WNOZ-Mitarbeiter die Wünsche der Kinder.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Jeder Wunsch wurde erfüllt

Diese hatten zuvor die Möglichkeit, schriftlich ihre Geschenkideen bis zu 30 Euro an dem Baum befestigen zu lassen. „Der Tannenbaum sieht in unserem Kartenshop nicht nur schön aus – er dient einem guten Zweck und kann junge Menschen glücklich machen“, erklärt Nicolas Diesbach, Geschäftsführer der DiesbachMedien. Er habe die Spendenbereitschaft der Leser selbst beobachten können. „Es ging ziemlich schnell, bis die ersten Sterne weg waren“, freut er sich. Die Wünsche mussten sogar zweimal nachgeholt werden – so konnten mehr Kinder beschenkt werden als gedacht. Wo es im vergangenen Jahr 75 Geschenke waren, sind es dieses Mal 90 Stück. „Und jeder einzelne Wunsch wurde wieder zu uns zurückgebracht“, erklärt Deborah Schöpe aus dem Marketing der DiesbachMedien, die die Aktion gemeinsam mit ihrem Team betreut hat. „Es ist in diesem Jahr super gelaufen“, fügt sie hinzu.

Im Vergleich zu dem vergangenen Jahr haben sich die Wünsche verändert, sind weniger technisch gewesen. Puppen, Gesellschaftsspiele, Fußballtore – die Ideen der Kinder waren wieder kreativer. „Es waren auch witzige Geschenke dabei, wie eine Zuckerwattemaschine oder Waldspielzeug“, ergänzt Diesbach. Am Dienstag wurden die Geschenke an das Pilgerhaus übergeben – sie gehen an Kinder in verschiedenen Tagesgruppen.

Dominique Wrona, die Teamleitung einer Gruppe, berichtet: „Die Kinder sind schon seit Tagen nervös und können kaum erwarten, bis die Bescherung stattfindet.“ Manche konnten sich schon nach der Übergabe ihr Geschenk schnappen – sofern sie es in dem großen Haufen gefunden haben. Andere erhalten die Geschenke bei der gemeinsamen Bescherung am Freitag oder klassisch an Heiligabend.

„Wir sind den DiesbachMedien sehr dankbar, ohne die Tageszeitung würde ein wichtiger Teil für solche Aktionen wegfallen“, sagt Uwe Gerbich-Demmer, der Vorstand des Pilgerhauses. Jetzt geht es darum, die Geschenke nach den Gruppen zu sortieren, damit jedes Kind seinen Weihnachtswunsch erhält, sagt er abschließend.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Herzensprojekt in Wald-Michelbach: Aktion erfüllt Weihnachtswünsche für Kinder in Not
Wunscherfüller

Herzensprojekt in Wald-Michelbach: Aktion erfüllt Weihnachtswünsche für Kinder in Not

Viele Familien können Weihnachtswünsche ihrer Kinder kaum noch erfüllen. Die Wunscherfüller aus Wald-Michelbach helfen genau dort – anonym, unkompliziert und mit viel Herz. Die Aktion läuft bereits zum sechsten Mal.

22.11.2025

So können WNOZ-Leser bedürftigen Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen
Wunschbaumaktion 2025

So können WNOZ-Leser bedürftigen Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen

Die Wunschbaumaktion der WNOZ startet heute. Bis zum 6. Dezember können WNOZ-Leserinnen und Leser Kindern im Pilgerhaus ein unvergessliches Weihnachten bescheren.

15.11.2025

Wie WNOZ-Kunden Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen können
Weinheim

Wie WNOZ-Kunden Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen können

Ab Montag beginnt wieder die WNOZ-Wunschbaumaktion in unserer Weinheimer Geschäftsstelle. Nehmen Sie teil und schenken Sie Kindern im Pilgerhaus ein unvergessliches Weihnachten.

03.12.2024

WN/OZ-Wunschbaumaktion

Viele Kinderwünsche erfüllt

Zahlreiche Kunden machen die Aktion wieder zu einem vollen Erfolg.

23.12.2023

Mit der WNOZ-Wunschbaumaktion für Kinder in Not
Weihnachten

Mit der WNOZ-Wunschbaumaktion für Kinder in Not

Gemeinsam mit unseren Kunden will WNOZ auch in diesem Jahr die Weihnachtswünsche von bedürftigen Kindern erfüllen.

20.11.2023