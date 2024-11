Wie WNOZ-Kunden Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen können

„Die Kinder und Jugendlichen können es jetzt schon kaum erwarten, ihre Geschenke zu bekommen.“ Vanessa Schmidt und Johanna Stolch vom Pilgerhaus Weinheim freuen sich gemeinsam mit den jungen Bewohnern über die vorgezogene Bescherung am 17. Dezember. Dann nämlich erhalten die Pilgerhaus-Verantwortlichen die Geschenke von der Wunschbaumaktion unserer Zeitung. „Wenn wir mit dem Transporter, in dem die Geschenke verstaut sind, vorfahren, gibt es meist kein Halten mehr“, weiß Schmidt. Die Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre leben aus unterschiedlichen Gründen im Pilgerhaus. Auch Kinder, die aufgrund einer akuten Notlage vorläufig in der Einrichtung untergebracht sind, kommen diesmal in den Genuss der Aktion, bestätigt Schmidt. Für sie seien diese Geschenke der Höhepunkt des Weihnachtsfestes.