Ab November: Waldkindergarten in Laudenbach

Da hat Michael Dzsida noch einiges vor. Er füllt gestern Morgen unermüdlich Schubkarre für Schubkarre mit Häckselgut, das in einem großen Container am öffentlichen Weg steht und am Bauwagen des neuen Waldkindergartens in Laudenbach verteilt werden soll. „Immerhin ist es leicht“, sagt er. Seine beiden Söhne, der dreijährige Benjamin und der fast fünfjährige Alexander, helfen fleißig mit und nutzen zum Transport kleine Schubkarren. Sie werden zu jenen sechs Kindern gehören, mit denen der Waldkindergarten Anfang November an den Start gehen wird.