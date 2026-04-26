Gewerbegebiet Nord

Acht Hallen, viele Ideen für Weinheim

Das Unihallen-Konzept im Gewerbegebiet Nord zieht Unternehmen aus der Region nach Weinheim.

Vom Start-up bis zum Handwerk: In Weinheim arbeiten Menschen in ganz unterschiedlichen Branchen unter einem Dach. Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann (rechts) lobte das Projekt als gelungenen Impuls für den Standort. Foto: Stadt Weinheim
Vom Start-up bis zum Handwerk: In Weinheim arbeiten Menschen in ganz unterschiedlichen Branchen unter einem Dach. Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann (rechts) lobte das Projekt als gelungenen Impuls für den Standort.
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