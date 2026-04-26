Gewerbegebiet Nord Acht Hallen, viele Ideen für Weinheim Das Unihallen-Konzept im Gewerbegebiet Nord zieht Unternehmen aus der Region nach Weinheim. 26.04.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Stadt Weinheim Vom Start-up bis zum Handwerk: In Weinheim arbeiten Menschen in ganz unterschiedlichen Branchen unter einem Dach. Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann (rechts) lobte das Projekt als gelungenen Impuls für den Standort. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: