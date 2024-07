Adler-Stürmer Marc Michaelis spielt in Hemsbach

25 Grad Celsius und große Schwüle. Allein vom Stehen fließt der Schweiß. In der neuen Sporthalle des Bildungszentrums in Hemsbach wird Eishockey gespielt. Na ja. Nicht ganz, eher Feldhockey mit Eishockeyschlägern. Das Bildungszentrum hat ja keine Eishalle. Die Mannheimer Adler tingeln aktuell durch die Region und kommen nicht mit leeren Händen. Die Carl-Engler-Realschule erhielt gestern Morgen ein komplettes Eishockey-Set mit zwölf Schlägern, zehn Bällen und Pucks, zwei Toren, 30 Leibchen. Die Schüler der siebten Klassen durften im Anschluss mit Adler-Flügelstürmer Marc Michaelis und Ex-Torwart Youri Ziffzer zusammen aufs gedachte Eis der blank gewienerten Sporthalle.

Club will die Kinder in Bewegung bringen

Der Mannheimer Eis- und Rollsportclub (MERC) wurde 1938 gegründet und feierte im vergangenen Jahr seinen 85. Geburtstag. Grund für eine PR-Aktion der Adler in der Region. Zehn Schulen, die meisten davon in Mannheim, erhalten dieser Tage ein Eishockey-Set. Darunter ist auch die Carl-Engler-Realschule. Der Club wolle die Kinder in Bewegung bringen und ihnen Eishockey näherbringen, sagt Ex-Torwart Youri Ziffzer, der seine aktive Laufbahn beendet hat und heute Referent der Adler-Geschäftsleitung ist.