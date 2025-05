Adler Mannheim-Kapitän Michaelis: Kieferbruch erfolgreich operiert

Mannheim/Aarhus. Angreifer Marc Michaelis hat im abschließenden und alles entscheidenden Gruppenspiel einen Kieferbruch erlitten. Im Spiel gegen Gastgeber Dänemark ging es um den Einzug ins Viertelfinale der IIHF 2025 Eishockey-Weltmeisterschaft. Der 29- jährige Angreifer, der in der 42. Spielminute von einem Puck im Gesicht getroffen wurde, ist am gestrigen Mittwochvormittag in einem Krankenhaus in Aarhus erfolgreich operiert worden.