Amerikanische Apache Helikopter fliegen über Hemsbach

Was war denn da am Mittwoch im Luftraum über Hemsbach los? "War das eben ein Verbund von Apache-Kampfhubschraubern über Hemsbach?", fragte ein User auf Facebook. Richtig beobachtet. Am Mittwoch überflogen vier Hubschrauber des Typs AH-64 (besser bekannt als "Apache-Kampfhelikopter") den Luftraum über Hemsbach, wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Anfrage dieser Redaktion bestätigte.