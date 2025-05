Deshalb landete ein Hubschrauber hinter dem Hemsbacher Rathaus

Hemsbach. War er zu schnell unterwegs? Hatte er den Baum übersehen? Den genauen Hergang kennt Feuerwehrkommandant Patrick Janowski nicht. Nur so viel: Der Mountainbike-Fahrer hatte Verletzungen davongetragen und war an der Unfallstelle im Wald liegen geblieben. Den Einsatzkräften ging es am Dienstagabend vor allem darum, den Radler schnellstmöglich aus dem unwegsamen Gelände zu transportieren. Etwa 20 Helfer waren unterwegs, nachdem gegen 20 Uhr der Alarm einging. Sie kümmerten sich darum, den Verletzten zu lokalisieren, zu versorgen und abzutransportieren.