Ampeln an A5-Abfahrten sorgen bei Hemsbachern für Ärger

Hemsbach. Die Beschwerden über die Verkehrssituation an den Autobahnzubringern in Hemsbach häufen sich. Im Zuge der Arbeiten am Weinheimer Kreuz wurde die Abfahrt Weinheim aus Richtung Heidelberg geschlossen. Die Fahrer sind nun genötigt, einen Umweg über Hemsbach zu nehmen, bevor sie umkehren und aus der Gegenrichtung in die Stadt fahren können. In Hemsbach führte das zur Einrichtung von provisorischen Ampeln, um den Verkehr von und auf die A5 zu regeln. Es sind allerdings weniger die Pendler, sondern vor allem die Hemsbacher, die lange Wartezeiten kritisieren.