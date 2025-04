Arm im Alter: Wenn die Rente nicht ausreicht

Laudenbach. Was, wenn das Geld im Alter nicht reicht? „Es ist ein schambehaftetes Thema“, sagt Ronny Hübsch. Der Jurist und Sozialrechtsexperte des VdK Baden-Württemberg ist zum mittlerweile zweiten Mal in Laudenbach, diesmal mit einem Vortrag, der sich des Themas Altersarmut auf praktische Weise annimmt. „Wenn die Rente nicht ausreicht, wie und wo bekomme ich Hilfe?“ heißt sein Referat, das versucht, eine Schneise in das Dickicht von Regeln und Verordnungen zu schlagen, mit dem sich Betroffene konfrontiert sehen.