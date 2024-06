Arrivederci, Enzo! Der beliebte Weinheimer Barista hört auf

Kaum öffnet sich die Tür, da heißt es schon „Ciao, Enzo!“ In dem Eckcafé des 64-jährigen Italieners an der Bahnhofstraße wird die Kaffee-Maschine bei gutem Wetter zum Durchlauferhitzer. Schon am Morgen bedient er zahlreiche Kunden. „Meine Familie lästert immer, dass das hier mein zweites Wohnzimmer sei“, sagt Stammgast Uwe Siegmann. „Ohne seinen Enzo ist er aufgeschmissen“, fügt seine Ehefrau hinter vorgehaltener Hand und mit einem Augenzwinkern hinzu. Doch genau dieser Fall tritt nun ein.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Enzo Di Geronimo hat sich dazu geschlossen, sich von „seinem Baby“ zu verabschieden. Bereits Ende Juli schließt er das Café Enzo gegenüber der Weinheim-Galerie. Ein Nachfolger ist indes gefunden. Fabio Perfetti, der in Weinheim unter anderem einen Friseursalon betreibt, übernimmt.

Enzos Abschied ist eine schmerzliche Nachricht für seine Gäste. Denn egal, ob für den schnellen Espresso am Tresen oder den gemütlichen Cappuccino – seine Kundschaft ist nicht nur zahlreich, sondern vor allem treu. Warum das so ist, bringt Stammgast Siegmann auf den Punkt: „Er ist genau so, wie man es von einem Mann in seiner Position erwartet. Er hört zu, ist diskret, man kann sich immer auf ihn verlassen.“

Foto: Katrin Oeldorf Uwe Siegmann ist treuer Kunde und gehört quasi schon zum Repertoire. Er schätzt die Atmosphäre und die Gespräche im Café.

Und natürlich fällt es auch dem 64-Jährigen aus der italienische Region Molise nicht leicht. Immerhin ist die Gastronomie für den Mann von der Apenninhalbinsel an der Adria seit jeher sein Leben. Nach Weinheim kommt Di Geronimo 1978, da besucht er noch die Hotelfachschule. Er will sein Deutsch aufpolieren. „Das einzige Fach, in dem ich wirklich schlecht war“, sagt der Cafébesitzer und lacht. Er beginnt zunächst, im La Cantina zu jobben. Dann verliebt er sich. Nicht nur in Weinheim, sondern auch in eine ganz spezielle Weinheimerin.

Schmerzliche und schöne Erinnerungen

Heute fällt es ihm sichtlich schwer, über die Liebe seines Lebens zu sprechen. Sie ist nach schwerer Krankheit und nach 30 Jahren Beziehung verstorben. Die gemeinsame Tochter lebt in Hamburg. Vor kurzem feierten sie gemeinsam die Taufe von Enzos Enkelkind. Anlässe wie diese rufen die verstorbene Ehefrau, Mutter und Großmutter in besonders schmerzliche Erinnerung.

Foto: Repro Die Gastronomie ist seit jeher Di Geronimos Leben.

Andere Erinnerungen zaubern dem 64-Jährigen hingegen ein Lächeln ins Gesicht. Zum Beispiel die, als er den Entschluss fasst, das eigene Café an der Bahnhofstraße zu eröffnen. Das ist mittlerweile zehn Jahre her. Enzo die Geronimo ist zu diesem Zeitpunkt noch Mieter in der Weinheim-Galerie. Jedes Mal, wenn er nach Feierabend aus dem Einkaufszentrum kommt, blickt er auf dieses kleine Eckcafé gegenüber, das bereits seit Jahren leer steht. Zumindest meistens: Wenn einmal ein Geschäft eingezogen sei, ein Dönerladen beispielsweise, habe es innerhalb kurzer Zeit wieder zugemacht.

"Du bist doch verrückt!"

„Die Leute haben gesagt: ,Du bist doch verrückt, dass du direkt an der Straße ein Café aufmachen willst!‘ Aber ich habe mich getraut“, berichtet der 64-Jährige. Er will ein mediterranes Flair an der Ecke Bahnhofstraße/Hauptstraße schaffen. „Und wo gibt es Cafés direkt an der Straße?“ Die Antwort auf die rhetorische Frage: In Ländern am Mittelmeer.

Der Plan geht auf. Wer in die Fußgängerzone will, der kommt nicht an Enzo vorbei. Passanten grüßen Bekannte am Tisch. Aus einem Hallo wird ein Gespräch. Gerade stehen sie noch da und plaudern. Schon sitzen sie mit am Tisch – mit einer Tasse in der Hand.

Für das mediterrane Café-Flair fehlt natürlich noch eine entscheidende Zutat: die perfekte Kaffeebohne. Um die zu finden, muss man schon ein bisschen suchen. „Guter Kaffee sollte aromatisch sein, wenig Säure und Koffein haben“, erklärt der Profi. Und schließlich landet er den Treffer – eine Bohne, die genau diese Kriterien erfüllt.

Wird man ihn noch sehen?

Auch wenn Enzo Di Geronimo für die Gastronomie lebt, vermisst er auch etwas in seinem Leben: „Ich möchte in meinem Alter ein bisschen mehr Freizeit genießen.“ Das Geschäft im Ein-Mann-Betrieb zu führen, fordert seinen Tribut. „Ich bin von sieben bis sieben hier“, berichtet er. Also von morgens um 7 Uhr, wenn er alles für die Öffnung vorbereitet bis abends um 19 Uhr, wenn er das Café wieder schließt.

In Rente geht er jedoch nicht. Stattdessen wird er sich stärker auf sein Trüffel- und Olivenöl-Geschäft fokussieren, das er gemeinsam mit einem Partner in Italien betreibt. Für das Öl wurde ihm 2014 übrigens der begehrte BIOL-Preis verliehen. Er ist eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen für natives Olivenöl extra aus biologischem Anbau.

Ganz in den Ruhestand verabschiedet er sich also nicht. Aber wird er auch noch ab und zu im Café anzutreffen sein – als Gast? „Aber selbstverständlich, das ist doch gar keine Frage!“, sagt Enzo Di Geronimo.