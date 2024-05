Die Tage werden wärmer und länger und laden vermehrt zu Café-Besuchen ein - ob mit Freund:innen oder als Solo-Date. In Weinheim erwartet euch eine kleine, aber feine Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten, Kaffee und Kuchen oder andere süße Leckereien zu genießen. Damit ihr nicht lange suchen müsst, hat WNOZ eine praktische Übersicht erstellt.

Apfel und Streusel

Das " Apfel und Streusel " ist schon fast ein Geheimtipp. In der Weinheimer Nordstadt - etwas unscheinbar in der Alten Landstraße gelegen - findet ihr das liebevoll eingerichtete Café mit Wohnzimmeratmosphäre. Passenderweise nennt sich das Café auch "das Wohncafé".

Gelegentlich bietet das Café auch Brunch zu Live-Musik an. Hier gibt es dann beispielsweise Irish Folk zu passendem irischem Brunch. Es wird empfohlen, einen Tisch zu reservieren.

Konditorei und Kaffeerösterei Caramel

In Weinheim findet man mehrere Patisserien. Eine davon ist " Caramel " unter der Leitung von Nicole Frey. Neben fantastisch aussehenden und leckeren Törtchen kann man hier auch köstlichen Kaffee trinken. Die Konditorei und Kaffeerösterei "Caramel" wurde bereits im Crema Coffee Guide empfohlen und gehört damit zu den besten Adressen rund um das Thema Kaffee in Weinheim.

Auf Bestellung gibt es auch liebevoll gestaltete Hochzeitstorten und an glutenfreien Macarons sowie veganen Köstlichkeiten mangelt es ebenfalls nicht.

Le Petit Café

Visitez la petite France en Allemange. Wer Frankreich will, besucht am besten das kleine Café "Le Petit Café" am unteren Ende des Marktplatzes.