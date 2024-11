Die kinderfreundlichsten Restaurants in Weinheim und Umgebung 

„Liebe Hemsbacher, in welchem Restaurant kann man denn Dienstagsabends mit Kindern (5 & 2) schön essen gehen?" Fragt eine junge Mutter aus Hemsbach auf Facebook. Eine einfache Frage, oder? Die Antworten auf Social Media waren jedoch wenig hilfreich: „Müssen die Kinder abends nichts ins Bett?" oder: „Kinder im Restaurant, das geht gar nicht". Und auch: „Mich hat ein Kind in der Pizzeria am Kreisel so genervt (...), dass ich ihm auf die Hand geschlagen habe. Dann war Ruhe".