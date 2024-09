Audi-Fahrer verursacht Unfall auf BAB 659 bei Weinheim

Am späten Dienstagabend kam es zu einem Unfall auf der BAB 659 bei Weinheim. Gegen 23.20 Uhr fuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer von Viernheim kommend in Fahrtrichtung Weinheim entlang, als ein nachfolgender 19-jähriger Audi-Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve zum BMW aufschloss. Wie die Polizei berichtet, signalisierte der Audi-Fahrer signalisierte mit einem einmaligen Aufblenden seine Überholabsichten.