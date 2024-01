BAB 659: Auto kommt vor der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 34-jähriger am Sonntag mit einem BMW X6 auf der BAB 659 von Weinheim in Richtung Mannheim. Vor der Ausfahrt Viernheim-Ost geriet das Fahrzeug kurz nach 08.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern, streifte die rechte Leitplanke, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und überschlug sich. Der BMW kam schließlich auf einer Grünfläche auf dem Dach zum Stehen. Der Mann verletzte sich leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden von knapp 45 000 Euro. Der Gesamtschaden wird auf über 60 000 Euro geschätzt. Durch den Unfall kam es zur Sperrung und Reinigung der rechten Fahrbahn sowie des Standstreifens bis kurz vor 12.30 Uhr.