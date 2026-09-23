Blaulicht

Auffahrunfall auf der A5 bei Hirschberg

Auf der A5 in Richtung Frankfurt krachte es am Dienstagabend kurz vor dem Rastplatz Wachenburg.

Polizei Foto: Marco Schilling
Polizei
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