Aufpreis für Verpackung: Wird die Gastronomie in Weinheim noch teurer?

Foto: Jannis Schüßler

Wenn Essen zum Mitnehmen in Einwegverpackung über die Ladentheke geht, fällt in Tübingen längst die Verpackungssteuer an. Deren Rechtmäßigkeit wurde jetzt vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Weitere Kommunen überlegen, diesem Beispiel zu folgen – auch der Umwelt zuliebe.