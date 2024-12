Außen hui, innen pfui? Alte Schule in Großsachsen wird saniert 

Jugendliche, Vereine wie der Schachclub oder die VHS nutzen die Alte Schule in Großsachsen für ihre Veranstaltungen. Das denkmalgeschützte Gebäude ist gut frequentiert. Damit dort auch in Zukunft ein Kommen und Gehen beobachtet werden kann, soll es energetisch saniert werden. Schritt für Schritt soll dies erfolgen. Dies sieht der Sanierungsplan vor, den die Architektin Ulrike Schmitt dem Ausschuss für Technik und Umwelt in der jüngsten Sitzung vorstellte. Aufgrund der permanenten Nutzung gebe es keine Alternative, so Bürgermeister Ralf Gänshirt zu Beginn der Sitzung: „Wir müssen unsere Gebäude in die Hand nehmen. Gerade die Alte Schule taucht immer wieder im Energiebericht der KliBA über unsere kommunalen Liegenschaften auf“, stellte er klar.