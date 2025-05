Gorxheimertal: Pellet-Heizanlage ersetzt alte Ölheizung in Daumbergschule

Gorxheimertal. Auf dem Schulhof spielen die Kinder der Daumbergschule Fangen, doch unser Weg führt uns vorbei am Hof und den Klassenzimmern in einen Raum, den man nicht zuallererst mit dem Schulalltag in Verbindung bringt. Es geht ein Stockwerk tiefer, nämlich in den Heizungskeller. An der Tür weist noch ein Schild mit der Aufschrift „Tankraum“ auf diesen hin und vor ihm werden kleine Kartons mit Schulkreide aufbewahrt – beides Überbleibsel aus vergangenen Tagen. Denn die grünen Tafeln wurden längst durch Whiteboards ersetzt – und die Kreide wird für Pausen auf dem Schulhof genutzt – und wo vorher eine Ölheizung war, steht nun eine moderne Pellet-Heizanlage.