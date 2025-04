Umweltprojekt in Gorxheimertal: Amphibienbiotope als Lernorte für Kita und Schule

Gorxheimertal. „Die Kinder sind die Naturschützer von morgen“, sagt Christina Härle. Die Ökologin ist Projektmitarbeiterin beim Landschaftspflegeverband Bergstraße, der am Dienstag ein Umweltbildungsprojekt in Gorxheimertal gestartet hat: Sowohl in Zusammenarbeit mit der kommunalen Kita Erlebnisland als auch mit der Daumbergschule hat der Landschaftspflegeverband nun zwei Edelstahlwannen installiert, um Amphibien entsprechende Feuchtlebensräume anzubieten, die in der Natur immer weniger werden. Dass ausgerechnet diese beiden Standorte ausgewählt wurden, hat einen besonderen Grund: Denn es geht nicht nur darum, mit den Kleinbiotopen den Amphibien einen Laichplatz zu geben, sondern die Kleinsten der Gemeinde fungieren dabei auch als Beobachter der Natur um sie herum – und lernen, sie zu schützen.