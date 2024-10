Fehlgeplanter Bahnübergang: Weinheimer Rathaus weist Kritik zurück

Der gesperrte Bahnübergang in der Birnenstraße in Weinheim sorgt erneut für Wirbel. Grund ist die Nachbesserung des Rathauses nach der fehlerhaften Planung der Maßnahme. Das Endprodukt erntet nicht nur Häme – Bürger und Kommunalpolitik machen außerdem ihrem Unmut über die Sperrung Luft. Eine Ansicht ist, dass die Maßnahme derzeit für mehr Unsicherheit statt Sicherheit in der Weststadt sorgt: „Auch wenn es nur ein Provisorium ist: Die Lage ist noch gefährlicher als zuvor“, so auch die Meinung von SPD-Fraktionschefin Stella Kirgiane-Efremidou.