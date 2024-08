OEG-Übergang in Weinheim wird für Autos dichtgemacht

Das Rathaus setzt in den letzten Ferienwochen zwei Verkehrsmaßnahmen in Weinheim durch. Wie der städtische Pressesprecher Roland Kern auf Anfrage erklärt, wird es im Hammerweg in der Waid ein Halteverbot auf beiden Straßenseiten geben. Außerdem wird der OEG-Übergang Birnenstraße, der Breslauer Straße und Blumenstraße verbindet, für den Autoverkehr dichtgemacht. „Beide Maßnahmen dienen der Schulwegsicherheit“, erklärt Kern.